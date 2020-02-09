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Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını...
6 saat önce
Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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