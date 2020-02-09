Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını... - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını... - Son Dakika Spor

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını...

6 saat önce

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını..., System.String[]

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı.

Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı
Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 19:03:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]