Konyaspor Kulübünden "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor Kulübünden 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Konyaspor Kulübünden "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin, protokolde yer alan önerilerle ilgili ilk planda gereken tedbirlerin hassasiyetle alındığını bildirdi.

Konyaspor Kulübünden

İttifak Holding Konya spor, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin, protokolde yer alan önerilerle ilgili ilk planda gereken tedbirlerin hassasiyetle alındığını bildirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler sonrası hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" değerlendirildi.

Protokolün oldukça detaylı olduğu ve büyük emekle hazırlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Protokolde yer alan önerilerle ilgili ilk planda gereken tedbirleri hassasiyetle aldık. Ancak bu önerilerle ilgili spor kamuoyunun da ciddi eleştirilerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle teknik direktörler arasında, 'Futbola Dönüş Protokolü Önerileri' doğrultusunda 4 haftalık hazırlık sürecinin yeni birtakım sorunları beraberinde getireceğini ve mevcut durumun hem sporcu sağlığını tehdit etmeye devam edeceği hem de küme düşme ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyeceği görüşü hakim. Sayın hocamız Bülent Korkmaz'la konu hakkında yapmış olduğumuz ilk değerlendirmede tıpkı diğer teknik adamlar gibi kendisi de protokolün mevcut haliyle hayata tatbikinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu şartlarda futbolcuları maçlara motive etmenin hem mental hem de fiziksel anlamda onları hazırlamanın kolay olmayacağının altını çizdi."

Salgının ülke ve dünya için büyük tehlike olduğunun vurgulandığı açıklamada, "FIFA Sağlık Komitesi Başkanı yaptığı açıklamada gerçekçi olunması ve salgının etkilerinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Başkan Michel D'Hooghe finansın, sağlığın önüne geçtiğini ve bunu doğru bulmadıklarını, konunun bir para meselesi değil ölüm kalım meselesi olduğunu, liglerin seyircili ya da seyircisiz oynanmasının büyük risk teşkil edeceğini, dolayısıyla ikinci dalgayı tetikleyebileceğini, bu şartlarda eylüle kadar maçların oynanmamasının yerinde olacağını ifade etti. Türkiye Spor Hekimleri Derneği ise birey ve toplum sağlığının korunması adına pandemi sürecinde spor organizasyonlarının başlatılmasının doğru olmayacağını, konu hakkında yapılması gerekenleri ve önerileri içeren geniş kapsamlı bir raporun Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na sunulduğunu, bu raporun mutlaka dikkate alınması gerektiğini kamuoyu ile paylaştılar. TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Protokolü'nde birçok konu masa başında uygulanabilir gibi görünse de spor kamuoyunun ortak düşüncesi sahada işler bu kadar basit olmayacak. Özellikle alt ligler bu protokolü tam olarak uygulayamayacak." değerlendirmesi yapıldı.

"Futbolcular ikna edilmeli"

Yaşanacak herhangi olumsuz bir vakada doğabilecek her türlü maddi manevi sorumluluğu kimsenin üstlenmek istemeyeceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her fırsatta insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu söylüyoruz ama ne yazık ki vakalar dünya genelinde etkisini devam ettirirken ekonomik argümanlara direnmeye çalışıyoruz. Pandemiden en çok etkilenen ülkeler İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya'da liglerin başlama tarihi için haziran-temmuz ayları işaret ediliyor. Türkiye'de ise 12 Haziran'da başlaması planlanıyor. Tüm gelişmelere ve risklere rağmen şartlar bizi maçların oynanmasına zorlayacak olursa her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız ve mümkün olan en üst düzeyde takımımızı maçlara hazır hale getirebilmek için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ancak burada asıl kararı başkanlar, yöneticiler, idareciler değil, sahada kora kor mücadele eden teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler vermeli. Şayet ligler başlayacak maçlar oynanacaksa; bu durumda tüm oyuncu gurupları ve teknik heyetleri tatmin edecek bir çözüm yolu bulunmalı ve mutlaka futbolcular ikna edilmelidir."

Türkiye Futbol Federasyonu, İttifak Holding, Konyaspor, Dönüş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 05:38 Kaynak: AA

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