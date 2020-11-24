Konyaspor kupa mesaisine başladı - Son Dakika

Konyaspor kupa mesaisine başladı

24.11.2020 20:15
Konyaspor kupa mesaisine başladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Kasım Perşembe günü sahasında Manisa Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Kasım Perşembe günü sahasında Manisa Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve minyatür kalelerde oynanan, topla oyunun ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana tedavisi tamamlanan takım kaptanı Ömer Ali Şahiner de katılırken, Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

İttifak Holding, Türkiye Kupası, Konyaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor kupa mesaisine başladı - Son Dakika Spor


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