Konyaspor kupa mesaisine başladı

Antrenmana tedavisi tamamlanan takım kaptanı Ömer Ali Şahiner de katılırken, Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve minyatür kalelerde oynanan, topla oyunun ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İttifak Holding Konyaspor , Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Kasım Perşembe günü sahasında Manisa Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

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