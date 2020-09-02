Konyaspor kuvvet ve çabukluk çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, kuvvet ve çabukluk antrenmanı yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı. İki gruba ayrılan oyuncular antrenmanı kuvvet ve çabukluk çalışması ile sonlandırdı. - KONYA