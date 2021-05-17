Konyaspor ligi 11. sırada tamamladı

Konyaspor, bu sezon oynadığı 40 maçta 50 puan elde ederek ligi 11. sırada tamamladı.

Konyaspor, 2020-2021 sezonunu 50 puanla 11. sırada bitirdi. Yeşil-beyazlılar ligdeki 40 karşılaşmada 12 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 de mağlubiyet aldı. Kalesinde 48 gol gören Konyaspor, rakip ağlara ise 49 gol atmayı başardı. Konyaspor sahasında oynadığı 20 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip dış sahadaki 20 maçta ise 5 galibiyet, 5 de beraberlik alırken, 10 mağlubiyet elde etti.

Oynanan 40 maçta Konyaspor'un forvet oyuncusu Kravets fileleri 9 kez havalandırırken, Cikalleshi 8 ve Shengelia 5 kez topu rakip ağlara göndererek takıma en çok katkı sağlayan futbolcular oldu. Öte yandan yeşil-beyazlı ekibin formasını giyen Skubic, ligde forma giydiği 39 maç ve 3 bin 433 dakika ile, Süper Lig'de en fazla sahada olan futbolcu oldu. - KONYA