Konyaspor ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika

Konyaspor ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyor

20.10.2020 21:45

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor için ligdeki bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor için ligdeki bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi.

Takımını Gaziantepspor maçına hazırlayan Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Kayacık Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kartal, bir gazetecinin, "Konyaspor lig bitiminde ilk 5 içerisinde yer alabilecek mi?" sorusuna, böyle bir hedefin ortaya konabilmesi için bütçe gerektiğini kaydetti.

Bu bütçenin karşılığında da takımda oyuncu derinliğinin olması gerektiğini ifade eden Kartal, "Şu an için takım içerisinde çok fazla bir derinliğimiz yok. Bizim hedefimiz ligi ilk 10 da bitirmek. Bu beş de olabilir, on da olabilir, iki de olabilir, bir de olabilir. Beş, üç ben bunlara fazla takılmıyorum, gerçekçi olmamız lazım. Hayalci olmamamız lazım, bizim gerçeğimiz bu. Konyaspor gerçeği bu." ifadelerini kullandı.

Takıma oyun felsefesini oturtmaya çalıştığını, bunun için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu, arkaya yaslanan değil, atak ve açık oynayan bir futbol tarzını benimsediğini dile getiren Kartal, "Olmayacak bir şeylerin hayalin peşinde koşmadım, gerçekleri söyleyen bir insanım, doğruları savunan bir insanım ilk 10 bizim hedefimiz. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bu bizim için büyük başarı bu sene. Yüksek beklentiler için takıma en az 4-5 tane çok kaliteli futbolcunun mutlaka katılması şart." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın gol yolları için alınan Ukraynalı futbolcu Artem Kravest için "iyi bir oyuncu" değerlendirmesinde bulunan Kartal, Türkiye liglerini tanıyan bir oyuncu olduğu için kendisini takıma transfer ettirdiğini kaydetti.

Gaziantepspor maçı

Konyaspor'un deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçı için değerlendirmelerde bulunan Kartal, Gaziantepspor'un geçtiğimiz hafta Antalyaspor yaptığı karşılaşmada 9 kişi kalmasına rağmen sahadan beraberlikle ayrılmayı başardığını anımsatarak, "Onlar da galibiyete hasret bir takım, iyi bir takım. Oradaki maçın çekişmeli olacağını düşünüyorum." dedi.

Kartal ayrıca, çalışmayı seven çok iyi bir takım olduklarını, eldeki oyuncularla da sene içinde en iyisini yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Konyaspor ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyor
Konyaspor ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyor
Konyaspor ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyor
Konyaspor ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyor

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika Spor

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