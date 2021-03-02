Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Barış Yardımcı, Alper Uludağ, Marin Anicic ile Volkan Fındıklı katılmadı.
Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşması, yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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