Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Barış Yardımcı , Alper Uludağ , Marin Anicic ile Volkan Fındıklı katılmadı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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