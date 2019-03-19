Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

49 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas, orta ve şut çalışmaları yapıldı.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile Fallou Diagne ve Mücahit Atalay katılmazken Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Kayacık, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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