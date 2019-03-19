Konyaspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
49 dakika önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas, orta ve şut çalışmaları yapıldı.
Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile Fallou Diagne
ve Mücahit Atalay
katılmazken Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare
takımdan ayrı çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:31 Kaynak: AA
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