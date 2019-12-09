Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, Gaziantep FK maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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