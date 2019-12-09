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Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:06 Kaynak: AA
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, Gaziantep FK maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı.
Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.
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