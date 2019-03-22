Konyaspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
45 dakika önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas, orta ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, 8'e 8 çift kale maçla sona erdi.
İdmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile Mücahit Can Akçay
, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore
katılmazken Moryke Fofana, Mücahit Atalay
, Fallou Diagne
, Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare
takımdan ayrı çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:14 Kaynak: AA
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