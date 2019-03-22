Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Konyaspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

45 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas, orta ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, 8'e 8 çift kale maçla sona erdi.

İdmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile Mücahit Can Akçay, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore katılmazken Moryke Fofana, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:14 Kaynak: AA

7 Nisan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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