Konyaspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:40 Kaynak: AA
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