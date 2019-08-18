Son Dakika Haberleri: Konyaspor - MKE Ankaragücü: 0-0
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Konyaspor - MKE Ankaragücü: 0-0

1 saat önce

STAT: Konya Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Mehmet Metin (xx), Mehmet Kısal (xx)KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Anicic (xx), Ali Turan (xx), Ferhat Öztorun (xx) (Dk.73 Mücahit Can Akçay x), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Milosevic (xx) (Dk.

Konyaspor - MKE Ankaragücü: 0-0, System.String[]

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Mehmet Metin (xx), Mehmet Kısal (xx)
KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Anicic (xx), Ali Turan (xx), Ferhat Öztorun (xx) (Dk.73 Mücahit Can Akçay x), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Milosevic (xx) (Dk.79 Ali Yaşar x), Erdon Daci (xx), Bajic (xx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay (xx) - Kitsiou (xx), Kulusic (xx), Pazdan (xx), Mehmet Sak (xx) (Dk.87 Cebrail Karayel x), Moke (xx) (Dk.85 Faty x), Sedat Ağçay (xx), Aydın Karabulut (xx) (Dk.77 Sadaev x), Canteros (xx), İlhan Parlak (xx), Orgill (xx)
SARI KARTLAR: İlhan Parlak, Faty (MKE Ankarağücü)
Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragacü' ile 0-0 berabere kaldı.
15'inci dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında defanstan seken topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
21'inci dakikada Erdon Daci'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.
31'inci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.
48'inci dakikada Canteros'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aydın Karabulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
52'nci dakikaka Bajic'in pasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.
55'inci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.
84'üncü dakikada Canteros'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orgill'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
88'inci dakikada Skubic'in pasına hareketlenen Mücahit Can Akçay'ın sert şutunu kaleci Korcan kurtardı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.


Mücahit Can, Konyaspor, Serkan, Akçay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:16 Kaynak: DHA
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