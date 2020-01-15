Konyaspor, MKE Ankaragücü maçına odaklandı

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda yapacakları MKE Ankaragücü maçına ilişkin, "İlk yarıda nispeten biraz yakalayabildiğimiz takım davranışını biraz daha artırmış gibiyiz. En büyük şikayetim olan uyum da sanki beklentilerimi karşılayacak gibi görünüyor." dedi.

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kocaman, kamp döneminin kısa olmasının, aranın da kısa olmasından kaynaklandığını söyledi.

Kısa olmasına rağmen en verimli kamplardan birisini yaptıklarını vurgulayan Kocaman, "Özellikle kamplardan sonra ne kadar gözlemlerinize istinaden iyi olduğunu düşünseniz de ilk maç ve sonrasında gelen maçlarda alacağınız sonuçlar aslında kampın verimliliğini ve kalitesini belirleyecek. Bugüne kadarki tecrübelerimiz ve öngörülerimize dayanarak kısa ve verimli bir kamp dönemi geçirdik diyebiliriz. Hazırlık maçlarımız da çok güzel oldu. Umarım düşündüğümüz gibidir. Bunu MKE Ankaragücü maçıyla test edeceğiz." diye konuştu.

MKE Ankaragücü maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Takım olarak son oynadığımız maçlardaki davranış biçimimizi biraz daha düzenlemiş gibi görünüyoruz. Eğer bu davranış biçimini sürdürmeyi başarabilirsek takım olarak iyi bir yerlerde olacağımıza inanıyorum. Çok enteresan bir seriye başlayacağız. Ne yazık ki bulunduğumuz durumdan dolayı enteresan bir seri diyorum. 7 hafta içinde altımızdaki 3 takım ve hemen üstümüzde olan 3 takımla oynayacağız. Araya bir Galatasaray maçı girecek. İlk yarıda nispeten biraz yakalayabildiğimiz takım davranışını biraz daha artırmış gibiyiz. En büyük şikayetim olan uyum da sanki beklentilerimi karşılayacak gibi görünüyor. Bu duygu ve düşüncelerle MKE Ankaragücü maçına gidersek iyi bir başlangıç yapma ihtimalimiz görünüyor."

Kocaman, devre arası transferlerine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Transferlerin son haftasında büyük bir hareketlenme olacak gibi görünüyor. Şu anda son sözü ne yazık ki para söylüyor. Şu andaki durum ne yazık ki böyle. Bunu Konyaspor'u buradan ayırarak söylemek olmayacak. Şunu da belirtmek isterim ki oyuncuların hak edişleri bununla beraber kulübün borçları ayrıca transfer ihtiyacı da var. Çok kolay çözülecek gibi bir denklem gözükmüyor. Dolayısıyla en büyük transferimiz, bizde ilk yarıda sıkıntı yaratan saha içindeki uyumsuzluğumuzu giderecek uyum sorununu ortadan kaldırarak oyuncuların grup performanslarını artıracak çözümler bulmak. Tek çıkış yolumuz da bu gözüküyor."

Kadrodaki oyunculardan azami ölçüde faydalanılması gerektiğinin farkında olduğunu belirten Kocaman, transfer yapmadan oyuncu göndermenin takımın gücünü düşüreceğine işaret etti.

Öte yandan Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maçla tamamlandı.