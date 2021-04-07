Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

07.04.2021 18:57
Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Deplasmandan almış olduğumuz 1 puan sevindirici." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Deplasmandan almış olduğumuz 1 puan sevindirici." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'da bugün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının şehit olan pilotuna Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağılığı diledi.

Deplasmanda öncelikli hedeflerinin 1 puan olduğunu belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Tabi ki daha sonra da 3 puanı nasıl alabiliriz hesaplarıyla geldik. Konyaspor kendisine has özelliği olan bir takım. Bizimle birlikte son haftaların iyi çıkış yapan takımlarından birisi. Stratejik olarak Konyaspor bir puan aldıklarında 40 puan olacaklar. Aradaki farkı koruyup kalan 9 haftada üzerine 5-6 puan aldılar mı avantajlı oluyorlar. Bizden çok daha avantajlılar. Oyunda ise bizim defansımızda ya da oyunumuzda açıklar vermemizi boş alanlar bırakmamızı isteyen bir takım vardı. Şutlarımız cılız kaldı. Golü yemeden önce oyuncu değişikliği yapacaktık ancak. İki dakika içinde çok basit bir hatayla beraberlik golünü yedik."

Karaman, oyuncuların sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "Deplasmandan almış olduğumuz 1 puan sevindirici. Ligdeki sıralamaya bugün itibarıyla baktığımızda konumumuzu normal yerde görüyoruz. İyi değil normal yerde. Ama hafta sonu oynayacağımız derbi maçından alacağımız 3 puan bizi çok farklı yerlere getirecek." diye konuştu.

Karaman, bugünden itibaren takım olarak hafta sonu oynayacakları maça odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor


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