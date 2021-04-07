İlhan Palut: "Bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık - Son Dakika

İlhan Palut: "Bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık

07.04.2021 19:37

- İlhan Palut: "Bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada istedikleri üretkenliği sağlayamadıklarını söyledi.

- İlhan Palut: "Bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık

KONYA - Konya spor Teknik Direktörü İlhan Palut, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada istedikleri üretkenliği sağlayamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Palut, bugün şehit olan pilot Burak Genççelebi'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Maçın değerlendirmesine geçmeden önce özellikle şunu ifade etmek isterim. İnsan hayatı bütün spor müsabakalarından ve sonuçlarından çok daha önemlidir. Her iki takım da maça gerçekten büyük bir üzüntüyle başladı. Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Şehit pilotumuz Burak Genççelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır diliyorum" dedi.

Mücadele hakkında ise Palut, "Ligde üst üste müsabakalar oynadığımız bir periyottayız. Üç gün önce hem Ankaragücü takımı hem de biz maçlarımızı oynamıştık. Bugün hemen yeni bir karşılaşmaya daha çıktık. Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman, tempo anlamında istediğimiz tempoyu yakalayamadık. Ofansif manada üretken olamadık. İlk yarının son anlarında rakibin yakaladığı bir pozisyon dışında başka pozisyon vermedik.

İkinci yarı daha istekli daha çok topa sahip olan bir Konyaspor olarak sahadaydık. Set hücumlarıyla pozisyonlar ararken, bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Daha sonra takımım maçı çevirmek adına bir reaksiyon gösterdi. Direkten dönen toplarımız, kaleyi yokladığımız anlar ve bir de gol bulduğumuz ataklarımız oldu. 1-1'den sonra maçı kazanmaya yakın taraf Konyaspor'du. Çok yoğun maç temposu içerisinde bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık. Bu durum sadece bizim için değil, bütün takımlar için geçerlidir. Elbette kendi sahamızda galibiyet arzu ederdik. Bir şekilde 1-0'dan 1-1'e gelip daha sonra ikinci golü arayan bir takımımız vardı. Bu maçın bizim adımıza pozitif yönleriydi. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Sivasspor maçına takımımızı mental ve fiziksel yönde en iyi şekilde hazırlayıp, orada iyi bir mücadele göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlhan Palut: Bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık
İlhan Palut: Bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık
İlhan Palut: Bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık
İlhan Palut: Bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık - Son Dakika Spor


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