Son Dakika Haberleri: Konyaspor öğrencilere sporu sevdirecek
Son Dakika Spor Konyaspor öğrencilere sporu sevdirecek

Konyaspor öğrencilere sporu sevdirecek

38 dakika önce

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konyaspor Kulübü arasında öğrencilerin spora ilgi ve sevgisini artırmaları hedefleyen iş birliği protokolü imzalandı.

Konyaspor öğrencilere sporu sevdirecek, System.String[]

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya spor Kulübü arasında öğrencilerin spora ilgi ve sevgisini artırmaları hedefleyen iş birliği protokolü imzalandı.

Konya'daki ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için hazırlanan "Benim Şehrim Benim Konyasporum" iş birliği protokolü valilik binasında Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Toprak, 4 bin 242 lise öğrencisine yönetimin belirlediği yerde Konyaspor'un maçlarını izletme fırsatı sunacaklarını belirterek, bu projenin gençlerle spor kulübünün bütünleşmesi için önemli bir adım olacağını söyledi.

Vali Toprak, "Gençlerimiz kahvelerde, sokaklarda boş vakit geçirene kadar illerinin temsilcisi, markası olan Konyaspor'un maçlarını seyredecek ve illerine destek olacak. Takımımız genç dinamik öğrenci taraftarına kavuşmuş olacak. Bu projeyle belirlenecek zamanlarda kulüpteki futbolcular ve teknik heyet, okulları ziyaret ederek sporu, centilmenliği, ahlakı anlatacak. Öğrencilerimiz de antrenmanları seyredebilecek. Bunun çok esaslı bir proje olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Protokolü, Vali Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk imzaladı.

Orhan Toprak, Konyaspor, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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