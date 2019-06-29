Son Dakika Haberleri: Konyaspor, oyuncu Alper Uludağ ile anlaştı
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Konyaspor, oyuncu Alper Uludağ ile anlaştı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor savunma oyuncusu Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, oyuncu Alper Uludağ ile anlaştı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor savunma oyuncusu Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Riad Bajic'in ardından Konyaspor'un ikinci transferi Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Alper Uludağ oldu. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardımcısı Osman Koçak ve Alper Uludağ katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu 25 numaralı formayı giyecek. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Gençlerbirliği, Konyaspor, Uludağ, Spor
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