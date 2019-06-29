Konyaspor, oyuncu Alper Uludağ ile anlaştı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor savunma oyuncusu Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor
savunma oyuncusu Alper Uludağ
ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Riad Bajic'in ardından Konyaspor'un ikinci transferi Gençlerbirliği
ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Alper Uludağ oldu. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardımcısı Osman Koçak
ve Alper Uludağ katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu 25 numaralı formayı giyecek. - KONYA
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