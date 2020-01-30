Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı - Son Dakika Spor

Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Slovak oyuncu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Slovak oyuncu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Yeşil beyazlı takım, ara transfer döneminde Rusya'nın Zenit Kulübü'nde forma giyen ve hem saol hem de sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı. Mak, yeşil- beyazlı  takımda 29 numaralı formayı giyerek sahaya çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İmza töreninden detaylar


- Konya
İttifak Holding, Konyaspor, Zenit, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
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