Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı

İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde Rusya'nın Zenit Kulübünden transfer ettiği Slovak futbolcu Robert Mak ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Bireysel çalışmalarına Konya'da devam eden futbolcunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ailesinin yanına dönmek istemesine ilişkin talebinin karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ara transfer döneminde kadromuza Zenit'ten dahil edilen futbolcumuz Robert Mak'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Oyuncumuz Mak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ailesi için endişelendiğini ve bu dönemde yanlarında olmak istediğini yönetim kurulumuza bildirdi. Robert Mak, Süper Lig'in yeniden başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin bu kararı almasında önemli rol oynadığını belirterek, talebin 'insani açıdan' değerlendirilmesini ve sözleşmenin feshi konusunda yönetim kurulumuzun kendisine yardımcı olmasını istedi. Yönetim kurulumuz ise dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz Robert Mak'ın sözleşmesini feshetme talebini kabul etti."

Açıklamada, Konyaspor'a verdiği katkılardan teşekkür edilen Mak'a bundan sonraki futbol yaşantısında başarı ve mutluluklar dilendi.