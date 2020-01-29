Konyaspor, Robert Mak'la anlaştı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Robert Mak'la anlaştı! - Son Dakika Spor

Konyaspor, Robert Mak'la anlaştı!

1 saat önce

Slovak oyuncunun yarın Konya'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Konyaspor, Robert Mak'la anlaştı!, System.String[]

Slovak oyuncunun yarın Konya'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Yeşil beyazlılar her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Mak ile sezon başında da ilgilenmiş ancak Zenit Kulubü oyuncuyu bırakmamıştı.


OPANASENKO İLE YOLLAR AYRILDI


Öte yandan 2018-2019 sezonu başında takıma katılan Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Opanasenko ile de karşılıklı anlaşılarak oyuncunun sözleşmesi sonlandırıldı. Opanasenko yeşil beyazlı forma altında 1,5 sezonda 11 maçta görev yapmıştı.


Zenit, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:43 
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