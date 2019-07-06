Konyaspor sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
- Konyaspor sağlık kontrolünden geçtiKONYA - Konyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, 2019-2020 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
- Konyaspor
sağlık kontrolünden geçti
KONYA - Konyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, 2019-2020 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Konyaspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolü, takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesinde gerçekleşti. Sabah
saatlerinde tam kan alma ve EKG çekimleri yapılan futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolü akciğer filmi, ortopedi ve kardiyoloji muayeneleri olarak devam etti.
Ayrıca hastane müdürü Fulya Erdemil ve müdür yardımcısı Hasan Kişi, Konyasporlu futbolcularla toplu fotoğraf çektirdi.
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