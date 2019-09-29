Konyaspor sahasında kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanattan Henrique'nin ortasında ceza sahası içinde Shengelia topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1

11. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında savunmanın müdahalesinin ardından önünde kalan topa vuran Deni Milosevic'in şutu az farkla auta çıktı.

24. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Skubic'in kale önüne çevirdiği topa kimse dokunamadı.

26. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza sahası içine yapılan ortada Skubic'in şutunu kaleci Lung son anda kurtardı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in pasında ceza sahası içinde Milosevic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

61. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında Shengelia'nın verdiği pasla topla buluşan Miya'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.

82. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Amir'in, ceza sahası dışından vurduğu sert şut üstten dışarı çıktı.

83. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ceza sahası içine yaptığı ortayla arka direkte topla buluşan Umut'un yaptığı kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.

90+4. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Skubic ile Bilal'in girdiği ikili mücadele sonrasında elle oynama gerekçesiyle hakem Alper Ulusoy, VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada Jevtovic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Lung'un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy x, Volkan Ahmet Narinç xx, Bahtiyar Birinci xx

Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx (Amir dk. 77 x), Anicic xx, Skubic xxx, Alper xx (Mücahit Can Akçay dk. 81 ?), Jevtovic xx, Jonsson xx, Shengelia x, Ömer Ali xx, Milosevic xxx, Bajic x (Miya dk. 45 xx)

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim, Ali, Ferhat, Volkan, Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Abdennour xx (Ziya dk. 64 x), Poulain xx, Yasir xx (Atila dk. 74 x), Lopes xx, Mensah x, Rienstra xx, Henrique x, Bilal xx, Umut xx, Adebayor xx (Djedje dk. 45 xx)

Yedekler: Hakan, İsmail, Mert, Nurettin, Ntep, Adryan, Emre

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Shengelia (dk. 9 k.k.) (Kayserispor) Milosevic (dk. 45), Jevtovic (dk. 90+4 pen.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Alper, Skubic, Anicic, Ömer Ali (Konyaspor), Bilal, Lopes, Lung (İ.M.Kayserispor),

Kırmızı kartlar: Mensah (dk. 90+4), Henrique (dk. 90+4) (Kayserispor)

(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar/İHA)