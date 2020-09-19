Konyaspor "sakata" gelmiyor - Son Dakika

Konyaspor "sakata" gelmiyor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un fizyoterapisti Ahmet Bayrak, geliştirdikleri "Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla" sakatlıkların önlenmesinde başarılı olduklarını söyledi.

Konyaspor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un fizyoterapisti Ahmet Bayrak, geliştirdikleri "Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla" sakatlıkların önlenmesinde başarılı olduklarını söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır yeşil-beyazlı takımda fizyoterapist olarak görev yapan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlıkların önlenmesine ilişkin yaptığı çalışmaları anlattı.

Öğretim görevlisi olduğu Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Bölümünde, yaklaşık 5 yıldır "yaralanma önleme" ve "yaralanma risk değerlendirmesi" üzerine araştırmalar yaptığını aktaran Bayrak, "Bu sakatlıkları ne kadar önleyebiliriz' diye dünya literatüründe takibini yaptık. Kendimize has tamamen yerli ve milli bir protokol çıkarttık." dedi.

Bayrak, yaptıkları araştırmaların bir kısmının sadece Konyaspor'a özel olduğunu belirterek, sporcuları değerlendirip yaralanmaya yatkın olanlara özel egzersiz programları hazırladıklarını vurguladı.

Bazı futbolcuların kas kısalıkları ve vücut eğrilikleri gibi sorunlarının olduğunu ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Kas kısalıklarını ve vücut eğriliklerini düzeltme uygulamalarımızın son 3 yıldır verimini alıyoruz. Sakatlık oranlarımız gitgide düşüyor. Birçok kulüp yaralanma önleme programlarına geçiş yaptı. Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla sporcunun yaralanmaya ne kadar yatkın olduğunu belirliyoruz. Daha sonra sporcuda eğer bir eksiklik tespit ettiysek ve negatife doğru gidiş varsa bunu önlemek için düzeltici egzersiz yöntemine giriyoruz."

"Yaralanma risk değerlendirme programını kullanıyoruz"

Ahmet Bayrak, yaralanma risk değerlendirme programıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Transferlerde de sporcunun ne kadar yatkın olduğuna dair bir yüzde çıkardıklarını vurgulayan Bayrak, transfer komitesine, sporucunun ne kadar sahalardan uzak kalabileceği, hangi alanlarda sakatlanma riskinin olduğuna dair bilgileri sunduklarını belirtti.

"Sporculara kemik suyu içiriyoruz"

Bayrak, kulüpte sporcuların beslenmelerine de çok önem verildiğine dikkati çekti.

Diyetisyenlerin büyük bir titizlikle hizmet verdiğini anlatan Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii biz de kolajen tip 1, tip 2 beslenme diyetini öneriyoruz. Bunun da en iyi kullanıldığı yer kemik suyudur zaten. Böylelikle 'Konyaspor sakata gelmiyor.' diyebiliriz ama çok öz güvenli konuşmak insanları rahatsız edebilir, o yüzden biz kendi açımızdan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ligde iyi bir konumdayız. Çok fazla bir sakatlık vermiyoruz. Bunu da yıllardır takip ediyoruz ve yıllardır çok az sakatlıkla giden bir takımız. Aslında, Konyaspor bu konuda öncü konuma gelmiş bir takım diyebiliriz."

Sakatlıktan en çok canı yananlar Kayserispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe

Bayrak, 2016-2017 sezonunda yüzde 92 antrenmana katılım oranına ulaştıklarına işaret etti.

2019-2020 sezonunun ilk yarısında yaralanma nedeniyle en fazla antrenman kaçıran takımların Kayserispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe olduğunu belirten Bayrak, "Toplam 985 yaralanma nedeniyle antrenman kaçırma en çok Kayserispor'da görülürken en az 154 antrenman kaçırma ile Denizlispor, hemen onun üstünde ise 200 yaralanma ile Konyaspor bulunuyor. Süper Lig'de yaralanma nedeniyle en az antrenman kaçıran ikinci takım Konyaspor olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Bayrak, Konyaspor, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor 'sakata' gelmiyor - Son Dakika Spor

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