Konyaspor "sakata" gelmiyor - Son Dakika

Konyaspor "sakata" gelmiyor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un fizyoterapisti Ahmet Bayrak, geliştirdikleri "Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla" sakatlıkların önlenmesinde başarılı olduklarını söyledi.

Konyaspor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un fizyoterapisti Ahmet Bayrak, geliştirdikleri "Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla" sakatlıkların önlenmesinde başarılı olduklarını söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır yeşil-beyazlı takımda fizyoterapist olarak görev yapan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlıkların önlenmesine ilişkin yaptığı çalışmaları anlattı.

Öğretim görevlisi olduğu Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Bölümünde, yaklaşık 5 yıldır "yaralanma önleme" ve "yaralanma risk değerlendirmesi" üzerine araştırmalar yaptığını aktaran Bayrak, "Bu sakatlıkları ne kadar önleyebiliriz' diye dünya literatüründe takibini yaptık. Kendimize has tamamen yerli ve milli bir protokol çıkarttık." dedi.

Bayrak, yaptıkları araştırmaların bir kısmının sadece Konyaspor'a özel olduğunu belirterek, sporcuları değerlendirip yaralanmaya yatkın olanlara özel egzersiz programları hazırladıklarını vurguladı.

Bazı futbolcuların kas kısalıkları ve vücut eğrilikleri gibi sorunlarının olduğunu ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Kas kısalıklarını ve vücut eğriliklerini düzeltme uygulamalarımızın son 3 yıldır verimini alıyoruz. Sakatlık oranlarımız gitgide düşüyor. Birçok kulüp yaralanma önleme programlarına geçiş yaptı. Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla sporcunun yaralanmaya ne kadar yatkın olduğunu belirliyoruz. Daha sonra sporcuda eğer bir eksiklik tespit ettiysek ve negatife doğru gidiş varsa bunu önlemek için düzeltici egzersiz yöntemine giriyoruz."

"Yaralanma risk değerlendirme programını kullanıyoruz"

Ahmet Bayrak, yaralanma risk değerlendirme programıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Transferlerde de sporcunun ne kadar yatkın olduğuna dair bir yüzde çıkardıklarını vurgulayan Bayrak, transfer komitesine, sporucunun ne kadar sahalardan uzak kalabileceği, hangi alanlarda sakatlanma riskinin olduğuna dair bilgileri sunduklarını belirtti.

"Sporculara kemik suyu içiriyoruz"

Bayrak, kulüpte sporcuların beslenmelerine de çok önem verildiğine dikkati çekti.

Diyetisyenlerin büyük bir titizlikle hizmet verdiğini anlatan Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii biz de kolajen tip 1, tip 2 beslenme diyetini öneriyoruz. Bunun da en iyi kullanıldığı yer kemik suyudur zaten. Böylelikle 'Konyaspor sakata gelmiyor.' diyebiliriz ama çok öz güvenli konuşmak insanları rahatsız edebilir, o yüzden biz kendi açımızdan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ligde iyi bir konumdayız. Çok fazla bir sakatlık vermiyoruz. Bunu da yıllardır takip ediyoruz ve yıllardır çok az sakatlıkla giden bir takımız. Aslında, Konyaspor bu konuda öncü konuma gelmiş bir takım diyebiliriz."

Sakatlıktan en çok canı yananlar Kayserispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe

Bayrak, 2016-2017 sezonunda yüzde 92 antrenmana katılım oranına ulaştıklarına işaret etti.

2019-2020 sezonunun ilk yarısında yaralanma nedeniyle en fazla antrenman kaçıran takımların Kayserispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe olduğunu belirten Bayrak, "Toplam 985 yaralanma nedeniyle antrenman kaçırma en çok Kayserispor'da görülürken en az 154 antrenman kaçırma ile Denizlispor, hemen onun üstünde ise 200 yaralanma ile Konyaspor bulunuyor. Süper Lig'de yaralanma nedeniyle en az antrenman kaçıran ikinci takım Konyaspor olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Bayrak, Konyaspor, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor 'sakata' gelmiyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi         
18:57
Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Golcü futbolcu takımını öne geçirdi Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Golcü futbolcu takımını öne geçirdi         
17:54
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı         
11:50
Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi         
10:07
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 20:20:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor "sakata" gelmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei