Konyaspor salonda çalıştı
22 dakika önce
SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:56 Kaynak: DHA
SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor
, yeni sezon hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor. Kayacık
Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde salonda yapılan çalışma ile başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı.
ESKİŞEHİRSPOR İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞACAK
Yeşil beyazlılar öte yandan Eskişehirspor
ile hazırlık maçında karşılaşacak. Cumartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak maç sonra şehre dönecek olan yeşil beyazlılar MKE Ankaracagücü maçının hazırlıklarına devam edecek.
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Antrenmandan detaylar
- Konya
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