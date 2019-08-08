Konyaspor salonda çalıştı
1 saat önce
- Konyaspor salonda çalıştıKONYA - Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:21 Kaynak: İHA
- Konyaspor
salonda çalıştı
KONYA - Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Hazırlıklarını Kayacık
Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde salonda yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı.
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