Konyaspor Samuel Eduok transferini açıkladı

26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve BB Erzurumspor kulüplerinde forma giydi. Geçtiğimiz sezon Hajduk Split'te 31 maçta forma giyen Samuel Eduok 11 gol 3 asistle oynadı.

Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam