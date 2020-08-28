Konyaspor, Samuel Eduok'u 1 yıllığına kiraladı

İTTİFAK Holding Konyaspor, Hırvatistan HNL takımlarından Hajduk Split'te forma giyen Samuel Eduok ile 1 sezonluğuna kiralık olarak anlaştı.

26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 1 sezon boyunca İttifak Holding Konyaspor'da forma giyecek olan Samuel Eduok, daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve BB Erzurumspor kulüplerinde forma giydi. Geçtiğimiz sezon Hajduk Split'te 31 maçta forma giyen Samuel Eduok 11 gol 3 asistle oynadı. Eduok, İttifak Holding Konyaspor' da 70 numaralı formayı giyecek.