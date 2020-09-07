Konyaspor Selim Ay ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Konyaspor, tecrübeli oyuncu Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konyasporumuz ile özdeşleşen takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Selim Ay'a kulübümüze katkıları ve hizmetleri için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun kaptan" denildi.

29 yaşındaki defans oyuncusu geçen sezon 17 maçta forma giymişti.

(İHA)