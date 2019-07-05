Son Dakika Haberleri: Konyaspor, sezonun ilk çalışmasını yaptı
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Konyaspor, sezonun ilk çalışmasını yaptı

4 dakika önce

Konyaspor, yaptığı antrenmanla sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Konyaspor, sezonun ilk çalışmasını yaptı, System.String[]
Konyaspor, yaptığı antrenmanla sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Yeşil beyazlılar, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk çalışmasını Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman antrenman öncesi saha içerisinde oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, yeni sezon ile ilgili düşüncelerini paylaşarak oyunculara başarı dileğinde bulundu. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve serbest koşu çalışması ile devam etti. Antrenman, 6'ya 3 ve pas çalışmasının ardından minyatür kalelerde oynanan oyun ile tamamlandı. Top çalışmasında yer almayan Petar Filipovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado ise takımdan ayrı olarak performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Antrenmana izinli olan Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Deni Milosevic, Riad Bajic ve Leonard Zuta katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:26 Kaynak: DHA
Konyaspor, Kayacık, Spor
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