Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Konyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.


Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı.


Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından saha etrafındaki parkurda dayanıklılık ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, 3 seri üzerinden yapılan 4'e 4 top çalışmasının ardından oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı ve Abdou Razack Traore katılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:23 Kaynak: AA
Atiker Konyaspor, Sivasspor, Spor
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