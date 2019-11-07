Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Son Dakika Spor Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

7 saat önce

Konyaspor, Sivasspor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 11. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Konyaspor, Sivasspor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 11. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.


Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da bu maçın hazırlıklarına devam edildi. Öğleden sonra Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman tüm oyuncuların katılımıyla yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı. - KONYA

Konyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 7 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti 16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:43:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]