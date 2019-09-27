Konyaspor şut ve gol çalıştı
29 dakika önce
İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:41 Kaynak: DHA
, İstikbal Mobilya Kayserispor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Toplu oyun ile devam eden antrenman şut ve gol çalışması ile tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.
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