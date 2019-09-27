Son Dakika Haberleri: Konyaspor şut ve gol çalıştı
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Konyaspor şut ve gol çalıştı

29 dakika önce

İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor şut ve gol çalıştı, System.String[]
İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Toplu oyun ile devam eden antrenman şut ve gol çalışması ile tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
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İstikbal Mobilya, İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:41 Kaynak: DHA
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