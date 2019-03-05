Son Dakika Haberleri: Konyaspor Taraftar Derneklerinden Futbolda Dostluk Açıklaması

Konyaspor Taraftar Derneklerinden Futbolda Dostluk Açıklaması

1 saat önce

Konyaspor taraftar derneklerinin başkanları, futboldaki husumetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalara destek verdi.

Konyaspor Taraftar Derneklerinden Futbolda Dostluk Açıklaması, System.String[]
Konyaspor taraftar derneklerinin başkanları, futboldaki husumetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalara destek verdi.

Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ve Nalçacı Gençlik Derneği Başkanı Ertan Soğancı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla, 2 MKE Ankaragücü taraftarının Antalya deplasmanı dönüşü yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirmesi sonrası başlatılan dostluk çabalarını desteklerini bildirdi.

İbrahim Apalı, MKE Ankaragücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirirken, "Nalçacılılar olarak, iki taraftarımız için duyduğumuz üzüntünün tarifi yok. Taraftarlar arasındaki husumetin bitirilmesi ve bundan sonraki süreçte her deplasmanda dostluk rüzgarları esmesi için Gecekondu grubu (MKE Ankaragücü taraftar grubu) lideri Ali İmdat'ın yaptığı çağrıya destek veriyoruz. Nalçacılılar olarak bu çağrıya destek olmak istiyoruz. Bize uzatılan zeytin dalına kayıtsız kalmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertan Soğancı ise rekabetin sadece tribünde yaşandığını ve tüm taraftarların kardeş olduğunu belirterek, "MKE Ankaragücü taraftarlarının girişimiyle başlayan düşmanlıkları bitirme çağrısına, sonuna kadar katılıyor ve destek veriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, zıtlıklar olan tribün gruplarını şehrimizde ağırlamak ve kardeşçe karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı sonrası taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar'da kaza yapmış, kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:37 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Konyaspor, Spor
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