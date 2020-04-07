Konyaspor taraftarından, karantinadaki 2 mahalleye gıda yardımı - Son Dakika

KONYASPOR taraftar grubu Nalçacılılar Taraftarlar Derneği, kentte koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan iki mahalleye gıda yardımında bulundu.

Konyaspor'un taraftar grubu olan Nalçacılılar Taraftar Derneği tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtilaç sahiplerine dağıtılmak üzere içinde gıda malzemelerinin bulunduğu koliler hazırlandı. Konyaspor'un kuruluş yılını simgeleyen 1922 koliden 50'şer adedi, salgın nedeniyle karantinaya alınan Beyşehir'in ilçesinin Esence Mahallesi ile Ilgın ilçesinin Argıthanı Mahallesi'ne götürüldü.

Nalçacılılar Taraftar Derneği Beyşehir sorumlusu Şener Habir (42), arkadaşlarıyla birlikte kamyonla getirdiği gıda kolilerini, mahallenin önlem alınan kontrol noktasına bıraktı. Sokağa çıkma yasağı bulunan mahallede, muhtarlık tarafından belirlenen birkaç kişi, kontrol noktasına gelip kolileri alarak ihtiyaç sahiplerine götürdü.

Hazırladıkları kolileri Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Başkanlığı'nın koordinesi doğrultusunda dağıttıklarını belirten Şener Habir, "Yardım projemiz çerçevesinde Konyaspor'un kuruluş tarihi olan 1922 kolinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması hedefleniyor. Bugün içerisinde muhtelif gıda maddelerinin yer aldığı söz konusu kolilerin 50 adedini halen karantina altında olan Beyşehir Esence Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Diğer kolileri de karantinada olan Argıthanı Mahallesi'ne, Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz bize yeteriz' projesi doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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