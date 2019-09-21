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Konyaspor: Taraftarlarımızın bekletilmesi kabul edilebilir değil

32 dakika önce

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu tavrın özellikle İzmir'de oynadığımız müsabakalarda tekerrür etmesini ve taraftarımıza güvenlik noktalarında yapılan çağ dışı uygulamaları esefle kınıyoruz.

Konyaspor: Taraftarlarımızın bekletilmesi kabul edilebilir değil, System.String[]

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu tavrın özellikle İzmir'de oynadığımız müsabakalarda tekerrür etmesini ve taraftarımıza güvenlik noktalarında yapılan çağ dışı uygulamaları esefle kınıyoruz. Sosyal mecrada yer alan görüntülerden de anlaşılacağı üzere taraftarımız hem güvenlik noktalarında hem de stadyuma girişlerde sadece bekletilmemiş kötü ve çirkin davranışlara da maruz kalmıştır. Daha önce de İzmir'de oynadığımız bir maçta taraftarımız sebepsiz yere 42'nci dakikada maça girebilmiş ve yetersiz güvenlik tedbirleri yüzünden istenmeyen olaylar yaşanmıştır. İzmir Emniyeti'nden ve yetkililerden kilometrelerce uzaktan takımının maçını izlemek üzere gelen yüzlerce taraftarın neden bekletildiği konusunda makul bir açıklama bekliyoruz. Konya'dan gelen ve yolda yaşanan bir sıkıntı nedeniyle geciken bir otobüsü gerekçe göstererek taraftarın bekletilmesi acziyetin ve çözüm üretememenin sonucudur. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Ancak bahse konu ilin iyi niyetli emniyet birimleri yüzlerce binlerce taraftarı bekletmek yerine, geride kalan otobüs/otobüsler için ayrıca tedbirler alarak taraftarların maç izleme haklarını ellerinden almamışlardır."


'KARŞILIKSIZ KALMAYACAK'


Konyaspor'dan yapılan açıklamanın devamında, "Stadyum girişlerinde yapılan aramalar güvenlik gerekçesiyle bir yere kadar anlaşılabilir seviyededir ancak burada da taraftarlarımıza karşı gösterilen tutum yüz kızartıcıdır. Konya bu anlamda her zaman için örnek şehirlerden biri olmuştur. Fakat taraftarlarımıza yapılan bu muamelenin karşılıksız kalmayacağını herkesin bilmesi gerekmektedir" denildi.


Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...


Konyaspor, Konya, İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:50 
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