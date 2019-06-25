Konyaspor taraftarlarından kombine kartlara yoğun ilgi
1 saat önce
KONYASPOR'da bu sabah başlayan kombine kart satışlarına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:27 Kaynak: DHA
KONYASPOR'da bu sabah başlayan kombine kart satışlarına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Kombine kart satışları Konya
Büyükşehir Stadyumu önündeki gişelerden ve internet üzerinden saat 11.00'da başladı. Taraftarlar erken saatlerde stadyum önündeki gişelere gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Yeşil-beyazlı taraftarlar sıcak havaya rağmen kombine kartlara yoğun ilgi gösterdi. İnternet üzerinden de satışlara ilgi gösteren taraftarlar ilk 45 dakika içinde 4 bin 326 kombine kart satın aldı.
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