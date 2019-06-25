Son Dakika Haberleri: Konyaspor taraftarlarından kombine kartlara yoğun ilgi
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Konyaspor taraftarlarından kombine kartlara yoğun ilgi

1 saat önce

KONYASPOR'da bu sabah başlayan kombine kart satışlarına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Konyaspor taraftarlarından kombine kartlara yoğun ilgi, System.String[]

KONYASPOR'da bu sabah başlayan kombine kart satışlarına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Kombine kart satışları Konya Büyükşehir Stadyumu önündeki gişelerden ve internet üzerinden saat 11.00'da başladı. Taraftarlar erken saatlerde stadyum önündeki gişelere gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Yeşil-beyazlı taraftarlar sıcak havaya rağmen kombine kartlara yoğun ilgi gösterdi. İnternet üzerinden de satışlara ilgi gösteren taraftarlar ilk 45 dakika içinde 4 bin 326 kombine kart satın aldı.


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:27 Kaynak: DHA
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