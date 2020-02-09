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Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığını açıkladı.
6 saat önce
Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:37 Kaynak: İHA
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