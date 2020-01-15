Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:

Aykut Kocaman, konuşmasında şu sözleri kullandı;



"Sadece Konyaspor için değil bütün kulüpleri kapsıyor. Son sözü Türk futbolunda para söylüyor. Ne yazık ki durum böyle. Ortada gerçekler var. Gerçeklerle yüzleşmeye başladı hem Konyaspor hem Türk futbolu"



"KOTA VAR, CİDDİ PARA LAZIM"



"Yazık olarak söylüyorum, bulunduğumuz durumu ona bağlamak kolaycılık olur. İkinci dönemde ayrıldığımızda kasa para vardı, şimdi transfer soruyorsunuz. Sonuçta kota var, kota içinde yapalım derseniz ciddi para lazım. Bir taraftan son sözü para söylüyor derken şunu da söylemek lazım, aklımda yoktu, yüzleşme gibi olacak. Oyuncuların hak edişleri, borç ve transfer ihtiyacı var, kolay çözülecek bir denklem değil. Birkaç tane sıradığı ekstrem örneğin dışında ligdeki durumu belirleyenin paranın olacağı gibi görünüyor. Kimseyi kandırmak istemem, her zaman olduğu gibi."



"ARAYA BİR GALATASARAY MAÇI GİRECEK"



"7 hafta içinde altımızdaki üç takım ve hemen üstümüzdeki 3 takımla oynayacağız araya bir Galatasaray maçı girecek. İlk yarıda bıraktığımız takım davranışı biraz daha artmış görünüyor. Uyumla ilgili şikayetlerim düzeliyor. Bunlar önemli davranışlar. "



"OYUNCU GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"



"İhtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz yere transfer yapmadan oyuncu göndermek var olan gücümüzü azaltır. 17 kritik maçımız var, bu oyunculara ihtiyacımız olacak. Söylesem söyleyeceğim bir şeyler ama söylenemez. Umarım bir şeyleri anlatmışımdır"



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