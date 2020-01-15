Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: "Son sözü para söylüyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: 'Son sözü para söylüyor' - Son Dakika Spor

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: "Son sözü para söylüyor"

6 saat önce

Aykut Kocaman, konuşmasında şu sözleri kullandı;"Sadece Konyaspor için değil bütün kulüpleri kapsıyor.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:

Aykut Kocaman, konuşmasında şu sözleri kullandı;


"Sadece Konyaspor için değil bütün kulüpleri kapsıyor. Son sözü Türk futbolunda para söylüyor. Ne yazık ki durum böyle. Ortada gerçekler var. Gerçeklerle yüzleşmeye başladı hem Konyaspor hem Türk futbolu"


"KOTA VAR, CİDDİ PARA LAZIM"


"Yazık olarak söylüyorum, bulunduğumuz durumu ona bağlamak kolaycılık olur. İkinci dönemde ayrıldığımızda kasa para vardı, şimdi transfer soruyorsunuz. Sonuçta kota var, kota içinde yapalım derseniz ciddi para lazım. Bir taraftan son sözü para söylüyor derken şunu da söylemek lazım, aklımda yoktu, yüzleşme gibi olacak. Oyuncuların hak edişleri, borç ve transfer ihtiyacı var, kolay çözülecek bir denklem değil. Birkaç tane sıradığı ekstrem örneğin dışında ligdeki durumu belirleyenin paranın olacağı gibi görünüyor. Kimseyi kandırmak istemem, her zaman olduğu gibi."


"ARAYA BİR GALATASARAY MAÇI GİRECEK"


"7 hafta içinde altımızdaki üç takım ve hemen üstümüzdeki 3 takımla oynayacağız araya bir Galatasaray maçı girecek. İlk yarıda bıraktığımız takım davranışı biraz daha artmış görünüyor. Uyumla ilgili şikayetlerim düzeliyor. Bunlar önemli davranışlar. "


"OYUNCU GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"


"İhtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz yere transfer yapmadan oyuncu göndermek var olan gücümüzü azaltır. 17 kritik maçımız var, bu oyunculara ihtiyacımız olacak. Söylesem söyleyeceğim bir şeyler ama söylenemez. Umarım bir şeyleri anlatmışımdır"


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Aykut Kocaman, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yusuf Günay'dan Arda Turan ve Jeison Murillo açıklaması: Yeni gelişme yok
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Nzonzi için olay sözler: Onu istememek beyinsizliktir Galatasaray'ın hedefindeki Murillo, Celta Vigo ile anlaştı Son Dakika: Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
23:28 Galatasaray maçının ardından - Son Dakika Spor
23:27 Son Dakika | Fatih terim'den maç sonu hakem isyanı: 'Tuzağa düşmem' - Son Dakika Spor
23:22 Arka Gdynia 52-80 Fenerbahçe Öznur Kablo - Son Dakika Spor
23:18 İsmail Kartal: "Final toplarını daha etkili yapabilseydik farklı olurdu" - Son Dakika Spor
23:13 Fatih Terim: "Rizespor ile içeride oynamak kolay değil" - Son Dakika Spor
22:52 Son dakikadaki gol iptal olunca Fatih Terim direkt soyunma odasına gitti - Son Dakika Spor
22:25 Son Dakika: Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:33:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: "Son sözü para söylüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]