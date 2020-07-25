Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Başkanımız devam edecekse ben de ederim" - Son Dakika

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Başkanımız devam edecekse ben de ederim"

Korkmaz, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, değerlendirmelerde bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:

Korkmaz, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, değerlendirmelerde bulundu.

Korkmaz, maddi manevi anlamda fedakarca çalışan Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk ve yönetime teşekkür ederek yönetimin bundan sonra da yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Ligde kalmanın rahatlık ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle bize inanmayanlar, bize güvenmeyenler oldu, olacaktır da. Bu gayet normal. Baktığınız zaman oynadığımız rakipler Medipol Başakşehir şampiyon, Trabzonspor ikinci durumda. Yenmek zor gibi gözüküyordu. Gaziantep FK maçından sonra takımda büyük bir yıkım oldu. Ama ben ve ekibim maç bittikten sonra sahada ve soyunma odasında, dönüşte uçakta, burada antrenman sahamızda konuşarak motivasyon sağladık. Çünkü o saatten sonra fiziksel yeterliliğin bir önemi yoktu. Çocuklar gerçekten var güçleriyle son iki maçı oynadı. Çok önemli iki galibiyet aldık. Belki Konyaspor'un tarihine geçebilecek iki hafta vardı. Dolayısıyla elde edilen sonuçlardan dolayı oyuncularımı kutluyorum ve tebrik ediyorum."

"Şehrin ileri gelenleri kulübe ve takıma sahip çıkmalı"

Korkmaz, yarın ligin son maçına çıkacaklarını bu maçı da kazanarak en azından kaybetmeden bitirmek istediklerini söyledi.

Konyaspor'un çok iyi dönemler geçirdiğini hatırlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Konyaspor efsane bir dönem geçirdi. Ondan sonra da kötü dönemler yaşadı. Herkes bunun dersini almak zorunda. İnşallah bu dönemleri bir daha yaşamayız. Hiç yakışmıyor ve yaşamamalı. Ama altını çizerek söylüyorum. Şehrin ileri gelenleri kulübe ve takıma sahip çıkmalı. Bu desteği görmedim. Başkanımız ve yöneticilerimiz gerçekten fedakarca ve özverili bir şekilde, gerçek anlamda ellerinden geleni maddi manevi anlamda yaptılar. Ama ileri gelenlerinden bu desteği görmedik. Onun üzüntüsü var. Çünkü nihayetinde Konya takımı bir marka ise herkes bu marka değerine sahip çıkacak."

"Başkanımız devam edecekse ben de devam ederim"

Korkmaz, bir gazetecinin yeni sezon planlamasıyla ilgili sorusuna ise "Birinci şartım başkanımız devam edecekse ben de ederim. Zaten kontratım var. İkinci şartım ise şehrin ileri gelenlerinin desteklemesi lazım. Desteklemezse bırakacağım. Çünkü başkanımız ve yöneticilerimiz fedakarca bu kadar zahmete katlanıyorlarsa herkesin taşın altına elini değil gövdesini koyması lazım." şeklinde cevap verdi.

Bazı oyuncuların sözleşmelerinin bittiğine de değinen Korkmaz, "Özellikle bugün Jens Jonsson'un ayrılması beni son derece üzdü. Çok önemli bir oyuncu, çok iyi bir örnek ve profesyoneldi. Jonsson'a kendi adıma ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Böyle yabancı oyuncular her zaman için baş üstünde taşınıyor, taşınmalıdır da bence." değerlendirmesinde bulundu

Başakşehir, Konyaspor, Kayacık, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:02

Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: 'Başkanımız devam edecekse ben de ederim' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki genç boğuldu Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti         
19:02
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt         
18:53
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri         
18:01
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:41
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor         
16:40
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi         
16:29
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu         
14:18
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı         
13:58
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi         
13:55
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim         
13:31
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 01:46:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Başkanımız devam edecekse ben de ederim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei