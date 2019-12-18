Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 6'ya 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic, Marko Jevtovic ve Savaş Polat takımdan ayrı çalıştı.