Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı, Deni Milosevic ve Paolo Hurtado ise antrenmana katılmadı.