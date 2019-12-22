Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın iç sahada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın iç sahada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan sarı kart cezalısı Marin Anicic ve tedavisine devam edilen Savaş Polat kadroda yer almayacak.

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:48 Kaynak: AA
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