Konyaspor'u orta saha oyuncuları sırtlıyor - Son Dakika

Konyaspor'u orta saha oyuncuları sırtlıyor

Yeşil-beyazlı ekipte, 32 haftalık süreçte atılan 30 gole en büyük katkıyı orta saha oyuncusu Farouk Miya 8 golle yaptı.

Yeşil-beyazlı ekipte, 32 haftalık süreçte atılan 30 gole en büyük katkıyı orta saha oyuncusu Farouk Miya 8 golle yaptı. Bosna Hersekli Deni Milosevic ise 5 golle takıma destek verdi. Diğer orta saha oyuncuları Ömer Ali Şahiner 4, Marko Jevtovic 3, Levan Shengelia, Jens Jonsson ve Amir Hadziahmetovic ise birer gol attı.

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Sağ bek Nejc Skubic'in 2 golle katkı sunduğu takımına, forvetlerden Riad Bajic 3, Erdon Daci ise tek golle katkıda bulunabildi. Sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan golcü Rogerio Thuram ise gol atma becerisi gösteremedi. Sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe karşılaşmasında ise Serdar Aziz kendi kalesine gol atmıştı.


"KONYASPOR'A HER ZAMAN İNANDIK"


Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, Konyaspor'un bu sezon yaşadığı inişli çıkışlı süreci anlattı. Yönetim, teknik heyet ve takım olarak son ana kadar pes etmeyeceklerinin altını çizen Öten, "İnanan insanlar, sonuna kadar inandıkları için mücadele eden kişilerdir. Biz de her zaman Konyaspor'a inandık ve buna ne kadar inandığımızı Medipol Başakşehir karşılaşmasında da gösterdik" dedi.


"LİG BİRİNCİSİ TAKIMA KARŞI İNANMIŞ BİR TAKIMIN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"


Güven Öten, sezon başından beri yaşanan şanssızlıkların yanı sıra problemli ve hakem hatalı maçların da azımsanamayacak derecede olduğunu söyledi. Konyaspor'un şu an hak ettiği yerde olmadığını savunan Öten, şöyle devam etti:


"Teknik direktörümüz Bülent Korkmaz, Medipol Başakşehir karşısına çıkardığı kadrosu kendi takdiridir. Değişik bir kadroyla çıktı. Ancak tercihlerinin ne kadar isabetli olduğu hem sahada hem de skorda görüldü. Rakibimiz malum lig birincisi ve ayrıca şampiyonluğunu ilan etmeye yakın bir takım. Dolayısıyla zorlu bir maç olacağı önceden belliydi. Ancak bizim için rakibin önemi yok. Bizim için önemli olan; bizim nasıl oynayacağımız ve motivasyonumuzun nasıl olduğuydu. Sahada, gerçekten iyi motive olmuş ve inanmış bir takım gördük. Öyle olunca da Konyasporlu futbolcuların neler yapabileceğini görmüş olduk. Hakkımızla bir galibiyet aldık. Konyaspor'un uzun zaman aradan sonra en gollü maçı oldu. Belki de oyun zevki en yüksek maçlarından biri oldu."


Öten, ligi çok kritik iki maçla tamamlayacaklarını hatırlatarak, "İnşallah o maçlara da aynı inançla çıkıp Konyasporumuzu ligde bırakmak için son ana kadar mücadele edeceğiz. Önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi; Konyaspor ligde kalacaktır. Biz inandık, takım inandı. Taraftar da inansın. İnşallah bu inanç ve azimle ligde kalacağız. Belki zor ve sıkıntılı bir sene oldu. Ancak kalan iki maçımızı da kazanarak sezonu tamamlayıp ligde kalacağımıza biz inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Ömer Ali Şahiner, Saraybosna, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:18 

Son Dakika Spor Konyaspor'u orta saha oyuncuları sırtlıyor - Son Dakika Spor
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