Konyaspor, U17 milli oyuncusu Şener Kaya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, U17 milli oyuncusu Şener Kaya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Konyaspor, U17 milli oyuncusu Şener Kaya ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

Konyaspor, 2003 doğumlu akademi futbolcusu Şener Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Konyaspor, U17 milli oyuncusu Şener Kaya ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Konyaspor, 2003 doğumlu akademi futbolcusu Şener Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.


Süper Lig ekiplerden Konyaspor, kadrosunu U17 milli ve akademi oyuncusu Şener Kaya ile güçlendirdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, Şener Kaya'nın yanı sıra Konyaspor Sportif Direktörü Mehmet Yıldırım, Kulüp Menajeri Seçkin Özdil, Akademi Koordinatörü Taner Ay, altyapı antrenörlerinden Çağdaş Çankaya katıldı.


İmza töreninde açıklama yapan Şener Kaya, "İlk lisansım Konyaspor'da çıktı. Gözümü Konyaspor'la açtım ve yıllarca bu formaya tam aidiyetle hizmet etmek istiyorum. Son yıllarda Başkanımız Hilmi Kulluk'un büyük gayretleriyle futbol akademimizde çalışma ve yaşam şartlarımız neredeyse Süper Lig takımlarının standartlarına çıkarıldı. Arkadaşlarımla bu dönem içinde kendimizi tamamen Konyaspor'a ve eğitimimize verdik. Sonunda da şükürler olsun ki bu noktaya geldik. Aslında futbol akademisinde forma giyen arkadaşlarımız için de ayrıca önemli bir sorumluluk üstlendik. Çok çalışıp kulübümüze şehrimize büyük katkılar sağlamak istiyoruz. Böylelikle aşağıdan yukarıya geçişin daha da kolaylaşacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum. Başta Başkanımız olmak üzere, akademi koordinatörümüz Taner Ay'a, bize emek veren antrenörlerimize, takım arkadaşlarıma, Tatlıcak Tesisleri'nde hayatımızı kolaylaştıran yardımcı personellerimize çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu.


Takımda 77 numaralı formayı giyecek olan orta saha - kanat oyuncusu Şener Kaya'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle resmi sözleşmenin 2.5 yıl üzerinden yapıldığı öğrenildi. - KONYA

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader'i transfer etti
Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:01:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor, U17 milli oyuncusu Şener Kaya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]