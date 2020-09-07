Konyaspor'un alt yapısında oynayan Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetti

Konyaspor'un alt yapısında oynayan 19 yaş altı takım kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konyaspor'un alt yapısında oynayan 19 yaş altı takım kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, Tekbaş'ın Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Açıklamada, "19 yaş altı takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." denildi.

Konyaspor, Alanya, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:17 - Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Konyaspor'un alt yapısında oynayan Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

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