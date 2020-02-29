Konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü - Son Dakika Spor

Konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü

18 dakika önce

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'un Kasımpa ile oynadığı karşılaşma öncesi, stat hoparlörlerinden İdlib şehitlerinin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü, System.String[]

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'un Kasımpa ile oynadığı karşılaşma öncesi, stat hoparlörlerinden İdlib şehitlerinin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpa'yı konuk etti. Golsüz sona eren maç öncesi, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerin isimleri stat hoparlörlerinden okunurken, taraftarlar da 'Burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan Konyaspor'un anonsçusu Mustafa Durmuş, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra güçlükle isimleri okumaya devam etti. Duygu dolu anlar kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehitlerin isimlerinin anons edilmesi

Anonsçu Mustafa Durmuş'un gözyaşlarına hakim olamadığı anlar

(KJ: Haber-Kamera: KONYA, DHA)


Mustafa Durmuş, Konyaspor, İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:59 Kaynak: DHA
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