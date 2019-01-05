Son Dakika Haberleri: Konyaspor'un Antalya Kampı Sürüyor

Konyaspor'un Antalya Kampı Sürüyor

1 saat önce

Atiker Konyaspor, devre arası kamp çalışmaları için bulunduğu Antalya'da, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'un Antalya Kampı Sürüyor, System.String[]


Atiker Konyaspor, devre arası kamp çalışmaları için bulunduğu Antalya'da, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in ikinci yarısı için kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapılan ağırlık ve CORE ısınma çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra otelin sahasına geçerek çalışmalarına burada devam etti. Koşu ve 5'e 3 ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla sürdü. Oyuncular, 2'ye 1 ve 3'e 2 savunma-hücum organizasyon çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:32 Kaynak: DHA

Sabah, Atiker Konyaspor, Antalya, Spor
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