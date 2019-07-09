Son Dakika Haberleri: Konyaspor'un Bolu kampı başladı
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Konyaspor'un Bolu kampı başladı

26 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Bolu'daki ilk antrenmanına çıktı.

Konyaspor'un Bolu kampı başladı, System.String[]
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Bolu'daki ilk antrenmanına çıktı.
Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'ya geldi. Bolu Dağı'nda bir otele yerleşen yeşil beyazlı ekip, ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu ile başladı. Antrenman daha sonra ısınma hareketleri ve 5'e 2 ile devam etti.
YENİ TRANSFERLER DE ANTRENMANDA
Antrenmanda Konyaspor'un Udinese'den transfer ettiği, geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Riad Bajic ve Gençlerbirliği'nden transfer edilen sol bek Alper Uludağ da yer aldı. Konyaspor'un Bolu kampının 20 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi. Yeşil beyazlılar Bolu kampının sona ermesinin ardından 2 günlük izinden sonra Hollanda kampına gidecek.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:35 Kaynak: DHA
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