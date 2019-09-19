Son Dakika Haberleri: Konyaspor'un Göztepe'ye şansı tutmuyor
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Konyaspor'un Göztepe'ye şansı tutmuyor

1 saat önce

Süper Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan ve gol atamayan Göztepe yarın Konyaspor'u konuk edecek.

Konyaspor'un Göztepe'ye şansı tutmuyor, System.String[]

Süper Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan ve gol atamayan Göztepe yarın Konyaspor'u konuk edecek.


İlk 2 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a mağlup olan, sonraki haftalarda Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan Göztepe, 5. haftaya 2 puanla ve averajla 16. sırada girdi. Ligde galibiyeti bulunmayan 4 ekipten biri olan Göztepe ilk 4 haftada gol atamayan tek takım durumunda.


Göztepe'nin yarın konuk edeceği Konyaspor, ilk 3 haftayı beraberlikle tamamladıktan sonra geçen hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmada mağlup etti.


Ligde mağlubiyeti bulunmayan 4 takımdan biri olan yeşil-beyazlı ekip 6 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.


Göztepe ile Konyaspor arasındaki 5. haftanın açılış karşılaşması yarın saat 20.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak.


Müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.


- Konyaspor ile 5. randevu


Rakibiyle Süper Lig'de 5'inci kez karşılaşacak Göztepe'nin Konyaspor'a karşı mağlubiyeti bulunmuyor.


Geride kalan 4 müsabakada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip 6 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:05 
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